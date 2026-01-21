Truk Tronton Terperosok, Jalur Pantura Situbondo Macet Total

JPNN.com

Rabu, 21 Januari 2026 – 11:36 WIB
Anggota Satlantas Polres Situbondo, jawa Timur, di lokasi truk tronton melintang di jaluran pantura Jawa-Bali. Selasa (20/1/2026) malam, ANTARA/Novi Hsudinariyanto

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Arus lalu lintas di jalur Pantai Utara (Pantura) yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali lumpuh total pada Selasa (20/1) malam.

Sebuah truk tronton bermuatan semen terperosok ke saluran air hingga melintang menutup seluruh badan jalan di Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.

Satuan Lalu Lintas Polres Situbondo terpaksa melakukan pengalihan arus untuk mengurai kemacetan panjang yang terjadi dari dua arah.

“Iya benar, arus lalu lintas kami alihkan. Saat ini petugas masih berupaya melakukan evakuasi truk serta pengamanan di lokasi kejadian,” kata Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan, Selasa (20/1).

Kemacetan di jalur utama Surabaya–Banyuwangi itu dilaporkan sudah terjadi sejak sekitar pukul 18.00 WIB.

Warga setempat Agus mengatakan truk tronton tersebut terperosok saat hendak masuk ke gudang semen yang berada di sisi utara jalan.

“Truk tronton tersebut terperosok saat akan parkir ke dalam gudang semen yang berads di utara jalan dan posisi truk ini melintang karena akan masuk gudang dengan posisi mundur,” ujarnya.

Akibat posisi kendaraan yang melintang, jalur Pantura macet total baik dari arah Surabaya menuju Banyuwangi maupun sebaliknya.

Jalur Pantura Jawa–Bali di Situbondo macet total setelah truk tronton bermuatan semen terperosok dan melintang di jalan. Polisi mengalihkan arus lalu lintas.
Sumber Antara
