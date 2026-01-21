Angin Puting Beliung Rusak 36 Rumah di Situbondo

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Puluhan rumah warga di dua desa di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, porak-poranda diterjang angin puting beliung, Selasa (20/1) petang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo mencatat sedikitnya 36 rumah warga di Desa Demung dan Desa Besuki mengalami kerusakan akibat angin kencang berbentuk pusaran yang terjadi sekitar pukul 17.00 WIB.

"Setelah kami melakukan asesmen rumah warga terdampak angin puting beliung, untuk di Desa Demung sebanyak 21 rumah dan di Desa Besuki 15 rumah," kata Koordinator Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Situbondo Puriyono.

Dari jumlah tersebut, sebelas rumah dilaporkan rusak berat, dua rumah rusak sedang, dan 23 rumah rusak ringan.

Selain merusak permukiman warga, angin puting beliung juga mengakibatkan atap los dan lapak di Pasar Besuki rusak, serta menumbangkan sejumlah pohon di jalan raya Pantura Kecamatan Besuki.

"Berdasarkan keterangan warga, angin puting beliung yang menghempas puluhan rumah dua desa itu, bersamaan dengan hujan cukup deras," ujarnya.

BPBD Situbondo mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berpeluang terjadi di wilayah Jawa Timur.

"Sesuai rilis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, pada periode 21-30 Januari 2026 waspada cuaca ekstrem," tutur Puriyono. (antara/mcr12/jpnn)