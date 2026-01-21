Cuaca Malang Hari ini, Seharian Gerimis Berpotensi Mengguyur Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (21/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang hujan lebat disertai petir melanda Klojen, Lowokwaru, dan Sukun. Kawasan lainnya gerimis.

Sore dan malam berawan hingga gerimis di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang Wagir hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya gerimis.

Sorenya Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Donomulyo, Gedangan, Jabung, Kalipare, Pagak, Pakis, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, dan Turen berawan dan berangin. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Bantur, Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Sumberpucung, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-29 derajat celsius.