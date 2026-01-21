Cuaca Jawa Timur 21 Januari 2026, Pagi-Malam Gerimis & Hujan Lebat di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (21/1).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Kota Kediri dan Kota Malang. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Madiun.

Gerimis juga mengguyur Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sumenep, dan Trenggalek. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir masih melanda Kota Kediri dan Kota Malang. Banyuwangi, Bondowoso, Jombang, Kota Probolinggo, Situbondo, dan Tuban berawan. Wilayah lainnya gerimis.

Sorenya gerimis mengguyur Blitar, Bondowoso, Gresik, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Blitar, Bondowoso, Gresik, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Pasuruan, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 9-24 kilometer per jam.