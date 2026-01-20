JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Kebun Raya Mangrove Masuk BRIDA, Surabaya Fokus Kembangkan Riset Blue Carbon

Kebun Raya Mangrove Masuk BRIDA, Surabaya Fokus Kembangkan Riset Blue Carbon

Selasa, 20 Januari 2026 – 23:30 WIB
Kebun Raya Mangrove Masuk BRIDA, Surabaya Fokus Kembangkan Riset Blue Carbon - JPNN.com Jatim
Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Surabaya diharapkan membawa perubahan besar pada pengelolaan Kebun Raya Mangrove. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Surabaya diharapkan membawa perubahan besar pada pengelolaan Kebun Raya Mangrove.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebun Raya Mangrove kini resmi berada di bawah BRIDA dan diarahkan menjadi pusat riset konservasi, bukan lagi sekadar destinasi wisata.

Kawasan Mangrove Gunung Anyar dan Wonorejo kini diposisikan sebagai pusat riset berstandar internasional, khususnya untuk pengembangan studi blue carbon atau karbon biru.

Baca Juga:

Kepala BRIDA Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, integrasi Kebun Raya Mangrove bertujuan mengembalikan fungsi ilmiah kawasan sesuai standar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Kebun Raya Mangrove kini punya mandat ilmiah yang kuat. Di bawah BRIDA, kami fokus menjadikannya pusat studi blue carbon dan benteng ekologi kota. Surabaya akan menjadi pilot project nasional bagaimana kota pesisir memanfaatkan mangrove untuk mitigasi perubahan iklim sekaligus potensi ekonomi karbon,” kata Agus.

Dia menjelaskan, kawasan mangrove akan dikembangkan sebagai living laboratory yang terbuka bagi peneliti lokal maupun internasional.

Baca Juga:

Selain itu, kawasan ini juga menjadi sarana edukasi sains bagi pelajar Surabaya hingga mancanegara.

Penguatan fungsi riset ini sejalan dengan peran BRIDA sebagai penghubung ekosistem riset dan inovasi.

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Surabaya diharapkan membawa perubahan besar pada pengelolaan Kebun Raya Mangrove.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Kebun Raya Mangrove Kota Surabaya Brida badan riset dan inovasi surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU