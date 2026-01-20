Puting Beliung Terjang Sukolilo Lamongan, Rumah dan Warung Rusak

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Angin puting beliung menerjang Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Selasa siang (20/1). Kejadian yang berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB itu membuat sejumlah rumah warga dan tempat usaha mengalami kerusakan.

Angin kencang datang tiba-tiba dan menyapu beberapa titik di desa tersebut. Warga yang saat itu sedang beraktivitas tak sempat menyelamatkan banyak barang karena kuatnya hembusan angin.

Tak lama setelah kejadian, petugas Polsek Sukodadi mendatangi lokasi untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

“Anginnya datang mendadak dan cukup kencang. Beberapa bangunan rusak, terutama bagian atap,” kata Kapolsek Sukodadi Iptu M Sokep

Di lokasi, warga bersama petugas bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan yang rusak agar tidak membahayakan sekitar. Pendataan awal juga dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan.

Sebuah warung sekaligus tempat tinggal warga rusak sekitar 70 persen dengan perkiraan kerugian mencapai Rp100 juta. Sementara itu, warung kopi angkringan rusak cukup parah hingga sekitar 90 persen dengan kerugian ditaksir Rp30 juta.

Kerusakan juga terjadi pada kandang ayam milik warga yang terdampak sekitar 20 persen, serta beberapa rumah yang atapnya rusak hingga 50 persen. Total kerugian dari kejadian ini masih dalam pendataan.

“Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Warga diimbau tetap waspada karena cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di wilayah Lamongan,” jelasnya.