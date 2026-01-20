Sebelum Terjaring OTT KPK, Wali Kota Maidi Sempat Pantau UMKM dan Kawasan Wisata PSC

jatim.jpnn.com, MADIUN - Wali Kota Madiun Maidi diketahui masih menjalankan agenda peninjauan lapangan sebelum terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu kegiatan tersebut adalah mengecek aktivitas pedagang UMKM di kawasan Pahlawan Street Center (PSC).

Kegiatan itu terekam dalam sebuah video singkat yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya PakMaidi pada Minggu malam (18/1). Dalam video tersebut, Maidi tampak berkeliling kawasan wisata unggulan Kota Madiun.

Dengan mengenakan kemeja bermotif kotak berwarna biru kombinasi hijau, Maidi menyusuri lapak-lapak UMKM yang berada di kawasan PSC. Lokasi ini dikenal sebagai destinasi favorit wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah.

Selain PSC, Maidi juga melakukan pengecekan di area Pahlawan Religi Center. Dalam kunjungannya, dia turut memastikan para pedagang mencantumkan harga makanan dan minuman secara jelas agar tidak merugikan pengunjung.

“Kota ini bisa berhasil kalau semua pihak saling bersinergi dan saling menjaga. Pemerintah sudah menyediakan tempat yang menarik banyak pengunjung. Sudah menyediakan tempat bagi PKL untuk berjualan,” tulis Maidi.

Dia menegaskan peran pedagang sangat penting dalam menjaga citra kawasan wisata. Menurutnya, kondisi yang sudah baik harus dijaga bersama agar semakin berkembang di masa mendatang.

“Setiap makanan dan minuman yang dijual harus dicantumkan harga. Saya tidak mau wisatawan yang datang kecewa karena merasa dientol pedagang,” katanya.

Maidi juga mengingatkan pedagang agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Dia menilai kenyamanan wisatawan menjadi kunci agar sektor pariwisata terus tumbuh.