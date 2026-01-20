Kecelakaan Maut di Diponegoro Surabaya, Pemotor Tewas Tabrak Tambal Ban

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Diponegoro, Surabaya, Selasa (20/1) sekitar pukul 09.30 WIB.

Insiden itu menewaskan seorang pengendara motor berinisial FP (32) warga Kedung Turi, Kecamatan Tegalsari, Surabaya.

Kecelakaan maut itu terjadi saat kondisi cuaca cerah, jalan satu arah dalam kondisi mulus, dan arus lalu lintas terpantau ramai.

Korban mengendarai Honda Vario merah bernopol L 3146 SH dari arah utara menuju selatan. Namun, diduga kurang konsentrasi, kendaraan yang dikemudikan FP oleng ke kiri hingga menabrak tukang tambal ban di tepi jalan.

“Sesampainya di depan Nike Factory Store Surabaya, pengendara tidak konsentrasi sehingga kendaraan oleng ke kiri, menabrak tukang tambal ban, lalu menabrak mobil Dorkas W 8080 NE yang sedang berhenti di tepi jalan,” ujar Kanit Gakkum Sat Lantas Polrestabes Surabaya Iptu Suryadi.

Akibat kecelakaan tersebut KS (54) tukang tambal ban asal Banyu Urip mengalami luka pada bagian lutut serta lecet di kaki kiri.

Korban yang terluka langsung mendapat penanganan medis dan hanya menjalani rawat jalan.

Sementara itu, FP mengalami luka berat dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSU dr Soetomo Surabaya.