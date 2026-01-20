Polrestabes Surabaya Gelar Bazar Ranmor, Ratusan Motor Siap Dikembalikan ke Pemilik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya akan menggelar kegiatan Bazar Ranmor sebagai upaya mengembalikan sepeda motor milik masyarakat yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat pencurian. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari transparansi kepolisian dalam penanganan kasus kendaraan bermotor.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengatakan total terdapat 810 unit kendaraan yang ditampilkan dalam Bazar Ranmor. Kendaraan tersebut siap dikembalikan kepada pemiliknya yang dapat membuktikan kepemilikan secara sah.

“Rekan-rekan yang data kendaraannya ada pada data yang kami share di Instagram maupun TikTok nanti bisa datang,” ujar Luthfie melalui akun media sosialnya @luthfie.daily.

Dia menyebut proses pengambilan kendaraan dilakukan tanpa biaya. Masyarakat hanya diminta membawa kelengkapan administrasi berupa STNK dan BPKB sebagai syarat pengambilan.

“Saya pastikan pengambilan kendaraan ini tidak ada pungutan biaya apapun,” katanya.

Tak hanya itu, Polrestabes Surabaya juga menyiapkan program tambahan berupa pemberian alarm sepeda motor bagi sebagian pemilik kendaraan yang beruntung.

“Bersamaan dengan bazar ini, nanti kita juga gelar kegiatan pemasangan alarm untuk sepeda motor secara gratis kepada 10 yang beruntung,” tuturnya.

Dari total 810 kendaraan tersebut, tidak seluruhnya merupakan hasil pencurian. Sebagian kendaraan merupakan hasil penindakan balap liar. Untuk kategori ini, pemilik tetap diwajibkan menyelesaikan proses tilang sesuai ketentuan.