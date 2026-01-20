BBW Rayakan 10 Tahun di Surabaya, Ini Jadwal dan Promonya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Big Bad Wolf Books (BBW), bazar buku internasional terbesar di dunia, kembali hadir di Surabaya sebagai kota pembuka rangkaian BBW Indonesia 2026. Kehadiran kali ini sekaligus menandai 10 tahun perjalanan BBW di Indonesia dengan tajuk BBW X-Xtraordinary.

BBW Surabaya 2026 akan digelar di Convention Hall Tunjungan Plaza 3 Lantai 6, mulai 29 Januari hingga 8 Februari 2026, pukul 10.00–22.00 WIB, dengan bebas biaya masuk. Ajang ini menghadirkan jutaan buku internasional berkualitas dengan harga terjangkau, lengkap dengan berbagai promo dan program menarik bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur.

Founder Big Bad Wolf Books Andrew Yap mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pembuka karena perannya yang kuat sebagai pusat literasi dan budaya baca di Indonesia.

“Selama 10 tahun terakhir, Big Bad Wolf Books di Indonesia telah berkembang dari sekadar bazar buku menjadi destinasi literasi yang melibatkan keluarga, komunitas, dan generasi muda. Surabaya menjadi kota pembuka yang sangat bermakna untuk perjalanan BBW Indonesia 2026,” ujar Andrew.

Country Director Big Bad Wolf Books Indonesia Marthius Wandi Budianto mengatakan satu dekade BBW di Indonesia telah membawa dampak besar bagi gerakan literasi nasional.

“Puluhan juta buku telah menemukan jalannya ke rumah, sekolah, dan komunitas. Buku-buku itu tumbuh menjadi kebiasaan, cerita, dan harapan. Melalui rangkaian 14 kota sepanjang 2026, kami ingin menegaskan bahwa membaca adalah pengalaman hidup dan bagian dari budaya,” tuturnya.

BBW Surabaya 2026 menghadirkan beragam promo unggulan, di antaranya diskon besar-besaran untuk ribuan judul buku internasional, promo Serba 50K dan 100K, serta Clearance Books dengan harga sangat terjangkau.

Pengunjung juga dapat mengikuti Book Haul Contest berhadiah voucher dan merchandise eksklusif harian, serta aktivasi nostalgia 'Memori BBW Ku: A Decade of BBW in Indonesia' yang mengajak pengunjung berbagi kisah perjalanan bersama BBW selama satu dekade.