Patroli di TPU Kembang Kuning, Satpol PP Surabaya Ciduk Seorang Wanita

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satpol PP Kota Surabaya menjangkau satu orang Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kembang Kuning, Minggu (18/1) malam.

Dia diciduk saat petugas melakukan patroli sebagai langkah preventif untuk mencegah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum).

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Achmad Zaini menyampaikan patroli rutin digencarkan untuk mengantisipasi berbagai potensi aktivitas negatif di seluruh wilayah Kota Surabaya.

“Patroli kami lakukan secara berjenjang, mulai dari Satpol PP tingkat kota hingga kecamatan. Kemarin kami menemukan indikasi aktivitas negatif di area pemakaman sehingga yang bersangkutan langsung kami amankan ke kantor Satpol PP untuk proses lebih lanjut,” ujar Zaini, Selasa (20/1).

Dia menjelaskan selain mengantisipasi kerawanan sosial ekonomi, patroli juga difokuskan untuk mencegah berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, seperti pesta minuman keras, balap liar, tawuran, hingga tindak asusila di ruang publik.

“Kami akan terus meningkatkan patroli rutin secara masif dan berkelanjutan. Penyisiran tidak hanya terfokus pada satu titik, tetapi menyeluruh di seluruh wilayah Kota Surabaya,” tuturnya.

Zaini menambahkan dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP turut memperkuat kolaborasi lintas instansi serta bekerja sama dengan perangkat wilayah guna menjaga ketertiban lingkungan.

“Kami tidak bekerja sendiri. Kolaborasi terus kami perkuat bersama instansi di lingkungan Pemkot Surabaya, TNI, Polri, serta perangkat wilayah mulai dari kecamatan, kelurahan, RT, RW hingga masyarakat,” kata dia.