JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Respons Gubernur Khofifah Soal OTT Wali Kota Madiun, Begini Kalimatnya

Respons Gubernur Khofifah Soal OTT Wali Kota Madiun, Begini Kalimatnya

Selasa, 20 Januari 2026 – 21:00 WIB
Respons Gubernur Khofifah Soal OTT Wali Kota Madiun, Begini Kalimatnya - JPNN.com Jatim
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait Wali Kota Madiun Maidi yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (19/1).

“Kami serahkan kepada tim penegak hukum dari KPK,” ujar Khofifah, Selasa (20/1).

Khofifah juga belum menentukan langkah selanjutnya terkait pengisian jabatan Wali Kota Madiun apabila status hukum Maidi berlanjut. Pemerintah Provinsi Jawa Timur disebut masih menunggu perkembangan proses hukum dari KPK.

Baca Juga:

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun Madiun.

Saat ini, Maidi telah dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan hasil OTT tersebut pihaknya menangkap 15 orang, Senin (19/1). Sembilan di antaranya telah dibawa ke Jakarta.

Baca Juga:

“Benar, hari ini Senin (19/1), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan menangkap sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur,” kata Budi dikonfirmasi.

“Selanjutnya sembilan orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Walikota Madiun,” imbuh dia.

Gubernur Khofifah menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap Wali Kota Madiun Maidi yang terjaring OTT KPK.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Maidi OTT KPK Khofifah Maidi OTT

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU