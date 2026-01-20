Mancing di Waduk Gogor, Pria di Gresik Tewas Tenggelam Akibat Terpeleset

jatim.jpnn.com, GRESIK - Seorang pria dilaporkan tewas akibat tenggelam di Waduk Gogor, Dusun Gogor, Desa Wonorejo, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Minggu (18/1) siang.

Korban ialah Budi Rahayu (51) warga Desa Tanahlandean, Kecamatan Balongpanggang. Saat kejadian, korban sedang memancing ikan bersama rekannya, Bagus Prasetyo, sejak pukul 09.00 WIB.

Kapolsek Balongpanggang AKP Wiwit Mardiyanto menjelaskan peristiwa bermula sekitar pukul 11.30 WIB ketika saksi mendengar suara benda jatuh ke dalam waduk. Setelah diperiksa, korban sudah dalam kondisi tenggelam.

“Saksi segera meminta bantuan warga sekitar untuk mengevakuasi korban ke atas tanggul waduk. Namun, saat berhasil diangkat, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa,” ujar Wiwit, Selasa (20/1).

Petugas Polsek Balongpanggang yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan olah tempat kejadian perkara. Korban kemudian dievakuasi ke rumah duka untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Petugas medis menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban dinyatakan meninggal dunia akibat tenggelam,” ungkapnya.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban diduga terpeleset saat berada di tepi waduk hingga terjatuh ke dalam air. Polisi juga telah berkoordinasi dengan Sat Reskrim Polres Gresik untuk memastikan penyebab kejadian.

“Pihak keluarga korban telah menerima kejadian ini sebagai musibah dan menyatakan ikhlas. Kasus tersebut dinyatakan sebagai kecelakaan murni,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)