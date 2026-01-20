Perjalanan KA di Daop 8 Surabaya Kembali Normal Pascabanjir di Pekalongan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perjalanan kereta api dari wilayah Daop 8 Surabaya berangsur normal pascabanjir di Pekalongan yang membuat beberapa jadwal keberangkatan mengalami keterlambatan dan dibatalkan.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengungkapkan setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan perbaikan intensif, lintas terdampak kini dapat kembali dilalui secara bertahap dan dengan kecepatan terbatas.

“Mulai hari ini, Selasa (20/1) perjalanan KA berangsur normal seiring dengan selesainya proses penanganan prasarana di wilayah Pekalongan,” Mahendro dalam keterangan tertulis.

Meski demikian, kata Mahendro masih terdapat satu keberangkatan KA dari Daop 8 Surabaya yang masih dibatalkan, sebagai dampak masih adanya keterlambatan dan mengingat rangkaian kereta harus menunggu kedatangan dari perjalanan sebelumnya.

“Seluruh langkah yang kami lakukan tetap mengedepankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama,” ujar Mahendro.

Adapun satu keberangkatan KA yang dibatalkan KA (7001A) Gajayana Tambahan, relasi Malang - Gambir dengan jadwal keberangkatan pukul 18.25 WIB.

Baca Juga: 7 Perjalanan KA di Daop 8 Surabaya Dibatalkan Imbas Banjir di Pekalongan

Hingga terkini pukul 10.00 WIB, tercatat sebanyak 3 perjalanan kereta api menuju Daop 8 Surabaya mengalami keterlambatan.

Dari jumlah tersebut 2 KA terlambat datang di Stasiun Surabaya Pasarturi dan 1 KA terlambat datang di Stasiun Malang dengan rentang keterlambatan rata - rata 52 menit.