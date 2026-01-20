Tiga Jembatan di Sawoo Ponorogo Rusak Parah, Ratusan Warga Terancam Terisolasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tiga jembatan penghubung antardesa di Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, rusak parah akibat luapan sungai di Desa Grogol. Derasnya aliran air saat hujan menyebabkan pondasi jembatan tergerus hingga ambrol.

Perangkat Desa Grogol Kateni mengatakan kerusakan terparah terjadi pada jembatan penghubung antardesa yang ambrol pada Sabtu (17/1) sore. Jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses utama warga untuk beraktivitas sehari-hari.

Pondasi jembatan tergerus aliran sungai saat hujan deras beberapa hari terakhir. Sekarang kondisinya sangat mengkhawatirkan.

Saat ini, jembatan masih bisa dilalui kendaraan roda dua, tetapi tidak lagi aman untuk kendaraan roda empat. Apabila badan jembatan roboh total, ratusan warga Dukuh Mijil dan Dukuh Mingging terancam terisolasi.

"Kalau ini terjadi bisa membuat ratusan warga di Dukuh Mijil dan Dukuh Mingging terisolasi total. Saat ini saja akses utama tidak bisa dilalui kendaraan roda empat," kata Kateni, Senin (19/1).

Kateni menjelaskan, di wilayah Desa Grogol terdapat tiga jembatan dan semuanya dalam kondisi rusak. Satu jembatan ambrol sejak 2022 dan sempat memakan korban, satu lainnya rusak akibat tergerus arus sungai, sementara jembatan ketiga kembali ambrol pada akhir pekan lalu.

"Dua jembatan lainnya kondisinya juga tidak layak. Salah satunya hanya menggunakan anyaman bambu hasil swadaya warga agar tetap bisa dilalui," katanya.

Warga setempat bernama Giono mengaku akses darurat yang ada sangat berbahaya, terutama saat hujan.