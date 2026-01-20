Peringatan Bulan K3 Nasional 2026, SIER Perkuat Budaya Kerja Aman dan Sehat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 menjadi momentum bagi PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), anggota Holding BUMN Danareksa, untuk menegaskan kembali bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan prioritas utama sekaligus bagian tak terpisahkan dari budaya kerja sehari-hari di kawasan industri.

Pelaksana Tugas Direktur Utama yang juga Direktur Keuangan, Administrasi, dan Manajemen Risiko PT SIER Rizka Syafittri Siregar mengatakan penerapan K3 bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan komitmen bersama dalam melindungi aset terpenting perusahaan, yaitu manusia.

“Bulan K3 Nasional menjadi pengingat bahwa keselamatan dan kesehatan kerja harus melekat dalam setiap aktivitas. K3 bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi bentuk tanggung jawab dan kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat,” ujar Rizka.

Menurutnya, di tengah dinamika dan kompleksitas dunia kerja saat ini, implementasi K3 harus terus diperkuat. Tidak hanya dalam upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, tetapi juga pengendalian risiko lingkungan kerja, kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, serta perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan pekerja.

Dalam kesempatan tersebut, Rizka juga mengajak seluruh tenant di kawasan industri SIER untuk menjadikan prinsip K3 sebagai landasan utama dalam setiap proses operasional.

“SIER mengimbau seluruh tenant agar menjadikan K3 sebagai prioritas dalam setiap proses kerja, mulai dari perencanaan, operasional, hingga evaluasi. Keselamatan pekerja harus menjadi perhatian utama demi keberlangsungan usaha dan terciptanya kawasan industri yang aman dan produktif,” tuturnya.

Dia menambahkan keberhasilan penerapan K3 tidak dapat terwujud tanpa kolaborasi seluruh pihak, baik pengelola kawasan, tenant, pekerja, maupun mitra kerja. Oleh karena itu, SIER terus mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya K3 yang kuat dan berkelanjutan.

“Budaya K3 dapat dimulai dari kepatuhan terhadap prosedur kerja, penggunaan alat pelindung diri, serta kepedulian untuk saling mengingatkan dan melaporkan potensi bahaya di lingkungan kerja,” ujarnya.