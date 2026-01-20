Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Gerimis Bakal Mengguyur Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (20/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Siang dan sore Blimbing gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Siangnya Bululawang, Dau, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Pakisaji, Pujon, Tajinan, Wagir, dan Wonosari berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Sore dan malam gerimis mengguyur Bantur, Gedangan, Kalipare, Kasembon, Pagak dan Pagelaran. Kawasan lainnya berawan.