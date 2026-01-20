Cuaca Surabaya Hari ini, Siang & Sore Sejumlah Kawasan Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (20/1).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya Benowo, Bulak, Kenjeran, Pakal berawan. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Sorenya Bulak, Kenjeran, Pakal berawan. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis. Beberapa jam kemudian berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 14-19 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)