Cuaca Jawa Timur 20 Januari 2026, Pagi-Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (20/1).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Magetan. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Lamongan, Malang, Pacitan, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Mojokerto, Nganjuk, Pasuruan, Sidoarjo, Situbondo, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya Blitar, Jombang, Kota Blitar, dan Probolinggo gerimis. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur Blitar, Jombang, Kota Blitar, dan Probolinggo. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-30 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)