Proyek Flyover Ahmad Yani Siap Dibangun, Seluruh Bangunan Rata dengan Tanah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kampung Taman Pelangi yang berada di tengah Jalan Ahmad Yani, Surabaya kini telah diratakan sebagai bagian dari persiapan pembangunan flyover. Seluruh bangunan telah dirobohkan, kecuali satu bangunan yang masih dipertahankan sementara untuk mendukung kebutuhan proyek.

Pantauan di lokasi menunjukkan area bekas permukiman tersebut sudah kosong dan dipenuhi puing-puing sisa bangunan.

Alat berat tampak masih beroperasi, dibantu kendaraan pick up yang mengangkut material bongkaran. Sejumlah pekerja terlihat melakukan pembersihan untuk merapikan area bekas kampung tersebut.

Baca Juga: Pembongkaran Kampung Taman Pelangi Jadi Awal Percepatan Penanganan Banjir

Suasana yang sebelumnya ramai oleh aktivitas warga kini berganti menjadi kawasan kerja proyek. Tidak terlihat lagi aktivitas permukiman, seluruh area kini difokuskan pada penataan lahan setelah pembongkaran.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Iman Krestian membenarkan masih ada satu bangunan yang belum dibongkar. Bangunan tersebut rencananya digunakan sebagai fasilitas pendukung proyek.

“Itu disisakan buat direksi keet dan gudang satgas. Bisa dibongkar juga sebenarnya,” kata Iman, Senin (19/1).

Baca Juga: Proyek Flyover Taman Pelangi Mulai Dibangun Tahun 2026 dengan Anggaran Rp400 Miliar

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap pembangunan bisa mulai dijalankan pada triwulan pertama atau paling lambat pada triwulan kedua. Anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp400 miliar.

“Dengan percepatan ini, diharapkan pembangunan segera dimulai sehingga bisa mengurangi kemacetan warga Kota Surabaya. Karena di sini simpulnya macet di sini,” katanya.