Haul Akbar Al Fithrah 2026 Digelar di Surabaya, Jemaah dari Berbagai Negara Hadir

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Kedinding Surabaya bersiap menjadi pusat perhatian ribuan hingga ratusan ribu umat Islam dalam gelaran tahunan Majlis Dzikir, Maulidurrasul SAW, dan Haul Akbar Al Fithrah 2026 di kompleks Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah, Jalan Kedinding Lor, Surabaya pada Sabtu–Minggu, 24–25 Januari 2026.

Ketua Panitia Haul Akbar Al Fithrah 2026 Nasiruddin mengatakan Haul Akbar ini digelar sebagai bentuk meneladani perjuangan dan keteladanan spiritual Nabi Muhammad SAW, Syaikh Abdul Qodir Al Jailani, Syaikh Ahmad Rahmatullah (Sunan Ampel), Syaikh Muhammad Utsman Al Ishaqy, serta Syaikh Achmad Asrori Al Ishaqy.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah bersama Jamaah Al Khidmah dan Jamaah Thariqah Qadiriyyah wan Naqsyabandiyyah Al Utsmaniyah. Haul akbar ini bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi ruang kebersamaan umat dalam berzikir, bersalawat, serta mengkhatamkan Al-Qur’an.

“Selain sebagai sarana kirim doa untuk para orang tua, guru, sesepuh, dan leluhur, majelis ini juga menjadi momentum doa bersama untuk keselamatan dan perdamaian bangsa Indonesia serta dunia,” ujar Nasiruddin, Senin (19/1).

Menurutnya, Haul Akbar Al Fithrah 2026 merupakan puncak dari rangkaian majelis serupa yang telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Jemaah dipastikan datang dari berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Korea, Arab Saudi, Hong Kong, Australia, Yaman, hingga Mesir.

“Haul Akbar ini menjadi muara dari ribuan majelis Al Khidmah yang tersebar di dalam dan luar negeri. Antusiasme jamaah sangat besar,” jelasnya.

Nasiruddin menambahkan pada puncak acara, lautan jemaah diperkirakan akan memadati sepanjang Jalan Kedinding Lor dan kawasan sekitarnya, dengan estimasi kehadiran mencapai ratusan ribu orang.

“Kehadiran jemaah merepresentasikan luasnya jejaring Al Khidmah, mulai dari habaib, masyayikh, para kiai dan ibu nyai, santri, alumni Al Fithrah, hingga masyarakat umum lintas negara. Acara ini juga menjadi titik temu tokoh masyarakat, unsur TNI-Polri, pemangku kebijakan, pimpinan ormas, akademisi, dan kalangan pengusaha dalam semangat ukhuwah dan doa bersama,” ungkapnya.