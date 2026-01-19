Dindik Jatim Genjot Kompetensi Guru SMK Lewat Upskilling dan Reskilling

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan Jatim menggelar Upskilling dan Reskilling Guru Kejuruan Berstandar Industri serta Pelatihan Pembelajaran Mendalam bagi kepala sekolah dan guru SMK yang digelar di BBPPMPV BOE Malang.

Kegiatan yang diikuti sekitar 300 guru kejuruan SMK untuk memperkuat transformasi pendidikan vokasi dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai mengatakan peningkatan mutu pendidikan vokasi tidak cukup hanya melalui pembaruan kurikulum atau penambahan sarana dan prasarana.

Menurutnya, kunci utama terletak pada kualitas proses pembelajaran di kelas maupun bengkel praktik.

“Pasar kerja tidak menunggu ijazah, tetapi kompetensi. Karena itu, guru SMK harus mampu menggerakkan cara berpikir murid, bukan sekadar mentransfer materi. Inilah esensi pembelajaran mendalam yang sedang kita dorong,” ujar Aries, Senin (19/1).

Dia menjelaskan tantangan dunia kerja ke depan menuntut lulusan yang memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi teknologi, kreativitas, serta daya adaptasi tinggi.

Melalui pelaksanaan pembelajaran mendalam serta upskilling–reskilling guru kejuruan ini, Pemprov Jatim menegaskan arah pendidikan vokasi yang berdampak nyata, adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Transformasi vokasi dimulai dari kelas. Dari guru yang mau terus belajar dan dari kepala sekolah yang berani memberi ruang perubahan. Inilah ikhtiar kita mewujudkan Jatim Cerdas dan menyiapkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Aries.