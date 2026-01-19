Hujan Deras, Tembok Penahan Tanah Longsor Timpa Rumah Warga Situbondo

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Hujan dengan intensitas cukup tinggi mengakibatkan tembok penahan tanah (TPT) longsor dan menimpa rumah warga di Dusun Alaspinang, Desa Sumberpinang, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo.

Koordinator Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Situbondo Puriyono mengatakan, peristiwa tersebut menimpa rumah milik Amyani (66).

"Alhamdulillah dalam peristiwa tanah longsor ini tidak mengakibatkan korban jiwa maupun luka. Kalau kejadiannya ini pada Kamis (15/1) dan kami baru mendapatkan laporan," ujar Puriyono, Senin (19/1).

Dia menjelaskan sebelum kejadian wilayah setempat diguyur hujan deras disertai angin kencang. Akibatnya, tembok penahan tanah yang berada di atas rumah warga mengalami longsor.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 04.00 WIB. TPT yang longsor memiliki panjang sekitar enam meter, tinggi delapan meter, dan lebar dua meter, lalu menimpa bagian rumah warga yang berada tepat di bawahnya.

"Meskipun tidak ada korban jiwa dan korban luka dalam insiden ini, jalan desa tersebut terganggu karena TPT longsor, khususnya untuk kendaraan roda empat," kata Puriyono.

BPBD Situbondo telah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan setempat, sekaligus melakukan kaji cepat untuk mendata kerusakan dan kerugian akibat bencana tersebut.

"Kami juga sudah melakukan pengkajian kebutuhan pasca-bencana tanah longsor di Desa Sumberpinang," katanya.