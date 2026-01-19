EMBRACE Youth International Edukasi Anak Yatim Lewat Program Claus for a Cause

jatim.jpnn.com, SURABAYA - EMBRACE Youth International mengajak anak-anak dari enam yayasan di Surabaya untuk belajar bersama dalam kegiatan Claus for a Cause. Program yang memasuki tahun kedua ini juga melibatkan enam komunitas anak muda lainnya.

Founder EMBRACE Youth International Ryan Joseph mengatakan kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk kunjungan, donasi, serta pemberian materi belajar yang dilakukan pada berbagai momentum, seperti Natal, liburan sekolah, hingga Ramadan.

“Kami berkolaborasi dengan beberapa organisasi di Surabaya untuk melakukan kunjungan, donasi, dan kegiatan belajar bersama. Program ini kami lakukan saat Natal, liburan sekolah, maupun momentum lain seperti Ramadan,” ujar Ryan.

Dia menjelaskan Claus for a Cause bertujuan mengedukasi anak muda sekaligus memastikan anak-anak di yayasan memiliki kebutuhan dasar untuk menunjang proses belajar.

Program serupa sebelumnya telah melibatkan 10 organisasi, mendampingi ratusan anak, serta menyalurkan 1.000 alat sekolah.

“Tujuan utamanya membantu mereka yang lebih membutuhkan,” katanya.

Founder EMBRACE Youth International lainnya, Jesslyn Pearl Febriany Liantono, menambahkan bahwa organisasi ini juga bekerja sama dengan gereja dan sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan.

Kegiatan yang dilakukan tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga masyarakat lanjut usia, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.