Kecelakaan Maut di Jalan Ngawi–Bringin, Satu Remaja Tewas

jatim.jpnn.com, NGAWI - Seorang remaja dilaporkan tewas setelah terlibat tabrakan antarsepeda motor di Jalan Raya Ngawi–Bringin, tepatnya di wilayah Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Minggu (18/1) malam.

Kecelakaan lalu lintas itu melibatkan dua kendaraan roda dua, yaitu sepeda motor Yamaha Fiz R bernopol AD 4859 BN yang dikendarai Sabila Rozak (19) warga Kecamatan Karangjati, dan sepeda motor Honda GL bernopol AE 5806 PC yang dikemudikan Reza Aristia (18) warga Desa Sumberbening.

Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika mengungkapkan kecelakaan bermula saat pengendara Yamaha Fiz R melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Ngawi menuju Bringin.

Diduga karena kehilangan kendali, kendaraan tersebut oleng dan keluar dari lajurnya.

“Pengendara Yamaha Fiz R melaju cukup kencang, kemudian oleng hingga masuk ke jalur berlawanan,” ujar Yuliana.

Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melintas sepeda motor Honda GL. Tabrakan pun tidak dapat dihindari karena jarak yang sudah terlalu dekat.

Akibat benturan keras tersebut, pengendara Yamaha Fiz R mengalami luka serius dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, pengendara Honda GL hanya mengalami luka-luka dan masih dalam kondisi sadar.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi menduga korban kurang berhati-hati serta tidak memperhatikan kondisi arus lalu lintas saat berkendara.