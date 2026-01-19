Pascabanjir Pekalongan, 5 KA di Daop 8 Surabaya Dibatalkan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - KAI Daop 8 Surabaya kembali membatalkan sejumlah perjalan imbas dampak banjir yang masih menggenang di Kabupaten Pekalongan dengan total lima KA jarak jauh.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menjelaskan alasan pembatalan ini karena waktu kelambatan perjalanan KA yang tinggi sehingga perlu dilakukan optimalisasi dan rekayasa pola operasi KA guna mengurangi dampak bagi perjalanan KA lainnya.

“Meskipun jalur kereta api di lintas utara saat ini telah dapat dilalui kembali, dampak sebelumnya masih memengaruhi kelancaran perjalanan kereta api dari dan menuju wilayah Daop 8 Surabaya,” kata Mahendro, Senin (19/1).

Kondisi tersebut mengharuskan KAI melakukan pengaturan perjalanan secara bertahap untuk memastikan keselamatan operasional.

Menurutnya, keselamatan penumpang menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan operasional, dan KAI akan mengambil langkah-langkah operasional sebagai bagian dari proses normalisasi rangkaian kereta serta pemenuhan standar keselamatan sarana dan prasarana.

“Saat ini kondisi jalur KA sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas dan bergantian dengan perjalanan KA lainnya, namun dengan demikian pembatalan perjalanan sejumlah kereta api ini terpaksa dilakukan karena untuk mengantisipasi adanya banyaknya kelambatan KA yang beroperasi,” ujarnya.

Selain pembatalan sejumlah perjalanan KA, KAI Daop 8 Surabaya juga melakukan optimalisasi rangkaian kereta guna menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Tujuannya untuk menjaga kelancaran layanan pada KA yang masih beroperasi serta mempercepat pemulihan perjalanan setelah kondisi jalur dinyatakan aman,” tuturnya.