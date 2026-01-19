Gunung Semeru Erupsi Enam Kali, Kolom Letusan Capai 1 Kilometer

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) tercatat enam kali erupsi dengan tinggi kolom letusan antara 300 meter hingga 1 kilometer pada Senin pagi.

Berdasarkan laporan Pos Pengamatan Gunung Semeru, erupsi terjadi pada pukul 00.22 WIB, 00.36 WIB, 00.50 WIB, 05.19 WIB, 06.44 WIB, dan 08.36 WIB.

"Erupsi dengan letusan tertinggi terjadi pada pukul 05.19 WIB yakni dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak atau 4.676 mdpl," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang dan mengarah ke timur laut. Saat laporan disusun, aktivitas erupsi masih berlangsung.

Selama periode pengamatan pukul 00.00–06.00 WIB, aktivitas kegempaan Gunung Semeru tercatat 36 kali gempa letusan/erupsi dengan amplitudo 12–22 mm dan durasi 86–156 detik.

"Gunung Semeru juga mengalami 3 kali Harmonik dengan amplitudo 10-11 mm, dan lama gempa 118-360 detik, kemudian 1 kali gempa Tektonik Jauh dengan amplitudo 7 mm, S-P 19 detik dan lama gempa 39 detik,"

Liswanto menjelaskan Gunung Semeru saat ini masih berstatus Siaga (Level III). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengeluarkan sejumlah rekomendasi keselamatan bagi masyarakat.

Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari puncak.