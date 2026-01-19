Cuaca Malang Hari ini, Berawan & Gerimis Mengguyur Sejumlah Kawasan Pagi Hingga Sore

JPNN.com

Senin, 19 Januari 2026 – 10:45 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (19/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Kedungkandang, Klojen, Lowokwaru, dan Sukun hujan ringan atau gerimis. Blimbing berawan.

Siang dan sore Blimbing gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Bantur, Gedangan, Kalipare, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakisaji, Pujon, Sumberpucung, Wagir, dan Wonosari.

Poncokusumo hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan Sore Dau, Jabung, Karangploso, Kasembon, Ngajum, Ngantang, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Tirtoyudo, Wagir, Wajak, dan Wonosari berawan. Kawasan lainnya gerimis.

