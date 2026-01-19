Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (19/1).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Asem Rowo, Krembangan, Pabean Cantian, dan Semampir. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Benowo, Dukuh Pakis, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Sukomanunggal, dan Tandes. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Sorenya gerimis masih mengguyur Benowo, Dukuh Pakis, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Sukomanunggal, dan Tandes. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 11-17 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)