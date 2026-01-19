Cuaca Jawa Timur 19 Januari 2026, Pagi-Malam Gerimis Hingga Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (19/1).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Banyuwangi, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Lumajang, Situbondo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan hingga hujan ringan atau gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Banyuwangi, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Lamongan, Madiun, Situbondo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan hingga gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Lamongan, Lumajang, Madiun, dan Probolinggo. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Lumajang dan Probolinggo. Gerimis mengguyur Blitar, Jember, Kota Blitar, dan Kota Kediri. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-24 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)