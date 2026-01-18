Personal Audio Show Surabaya Jadi Etalase Tren dan Edukasi Audio Lifestyle

JPNN.com

Minggu, 18 Januari 2026 – 21:00 WIB
Gelaran Personal Audio Show Surabaya kembali digelar sebagai ajang eksplorasi perkembangan teknologi audio sekaligus gaya hidup mendengarkan musik yang semakin diminati masyarakat. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gelaran Personal Audio Show Surabaya kembali digelar sebagai ajang eksplorasi perkembangan teknologi audio sekaligus gaya hidup mendengarkan musik yang semakin diminati masyarakat.

Acara yang diselenggarakan oleh Soundignity di Novotel Samator Hotel pada 17–18 Januari 2026 ini memperlihatkan dinamika komunitas audio Surabaya yang kian beragam dan aktif.

Memasuki penyelenggaraan tahun ketiga, Personal Audio Show tidak hanya menjadi tempat pamer perangkat audio, tetapi juga ruang bertukar ide antara komunitas, konten kreator, dan pelaku industri audio dari berbagai daerah.

Kehadiran peserta lintas latar belakang memperkuat posisi acara ini sebagai titik temu ekosistem audio di Jawa Timur.

Penyelenggara Personal Audio Show Surabaya Sebastian dari Soundignity, menyebut perkembangan acara terlihat dari peningkatan jumlah peserta dan booth yang ikut serta.

Tahun ini, sekitar 30 booth audio hadir, dilengkapi sejumlah booth pendukung yang menambah variasi pengalaman pengunjung.

“Dari tahun ke tahun terus berkembang. Yang paling terasa itu makin banyak wajah baru yang datang. Harapannya komunitas audio di Surabaya bisa semakin besar,” ujarnya.

Sebastian menekankan bahwa Personal Audio Show tidak diselenggarakan dengan orientasi transaksi jual beli.

Personal Audio Show Surabaya menampilkan perkembangan audio modern dan vintage.
