Sepanjang 2025, Kunjungan ke MPP dan SPP Surabaya Tembus 267.879 Orang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan publik terpadu sepanjang tahun 2025.

Sebanyak 267.879 kunjungan tercatat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola dan Sentra Pelayanan Publik (SPP) yang tersebar di sejumlah wilayah Kota Surabaya.

Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya menunjukkan MPP Siola menjadi lokasi dengan jumlah kunjungan signifikan, yakni mencapai 70.744 orang selama 2025.

Kepala DPM-PTSP Kota Surabaya Lasidi mengatakan angka ini mencerminkan peran MPP Siola sebagai pusat layanan publik terpadu bagi warga Surabaya.

“MPP Siola merupakan pusat pelayanan terpadu yang menghadirkan layanan dari 26 instansi, baik dari Pemkot Surabaya, instansi vertikal, maupun BUMN dan BUMD,” ujar Lasidi, Minggu (18/1).

Lasidi menjelaskan dari lingkup Pemkot Surabaya, MPP Siola menghadirkan layanan dari sejumlah perangkat daerah, mulai DPM-PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), hingga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker).

Selain MPP Siola, Pemkot Surabaya juga mencatat kunjungan masyarakat ke beberapa SPP. Di antaranya SPP Menur yang melayani 51.886 pengunjung, SPP Joyoboyo sebanyak 3.985 orang, SPP Pakal 3.211 orang, serta SPP Nambangan 4.367 orang.

Tak hanya itu, layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat juga menjadi salah satu tujuan utama masyarakat dengan jumlah kunjungan mencapai 121.732 orang.