Tanamkan Budaya Tingkatkan Budaya Membaca, Dispusip Surabaya Perkaya Koleksi Buku

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya memperkaya koleksi bukunya sebagai upaya meningkatkan budaya gemar membaca.

Kepala Dispusip Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan sepanjang tahun 2025, total koleksi buku cetak dan digital yang dimiliki mencapai 571.852 koleksi.

“Rinciannya terdiri dari 65.158 eksemplar buku cetak serta 1.902 judul ebook yang telah tersedia sejak 2024,” ungkap Yusuf, Minggu (18/1).

Baca Juga: Dispusip Surabaya Gali Kisah Cak Kartolo untuk Program Literasi Kebudayaan Anak

Langkah tersebut juga seiring dengan keberadaan perpustakaan keliling, yang diarahkan ke lokasi-lokasi strategis, terutama dekat dengan aktivitas masyarakat.

“Pada pagi hari, layanan difokuskan ke sekolah-sekolah, sedangkan pada siang hingga sore hari dialihkan ke taman-taman kota,” tuturnya

Yusuf menilai dengan pola seperti ini, seluruh lapisan masyarakat dapat terfasilitasi dengan baik.

Baca Juga: Dispusip Surabaya Usulkan Arsip Cak Kartolo Masuk Memori Kolektif Bangsa 2026

“Mulai usia anak-anak, pelajar, maupun dewasa dapat memanfaatkan ruang publik,” jelasnya.

Menurutnya, penambahan koleksi buku anak seperti dongeng, dan cerita bergambar agar anak anak semakin tertarik datang ke perpustakaan.