Dispusip Surabaya Catat 474 Ribu Kunjungan Perpustakaan Sepanjang 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya mencatat jumlah kunjungan ke berbagai layanan perpustakaan mencapai 474.140 kunjungan, sepanjang tahun 2025.

Kepala Dispusip Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan sebagian besar pengunjung perpustakan berasal dari kalangan pelajar.

Berdasarkan data Dispusip Surabaya, kunjungan didominasi oleh kelompok usia pelajar dengan total 370.852 kunjungan.

Baca Juga: Dispusip Surabaya Gali Kisah Cak Kartolo untuk Program Literasi Kebudayaan Anak

Adapun rincian kunjungan berasal dari Perpustakaan Balai Pemuda sebanyak 72.148 pengunjung, Perpustakaan Rungkut 19.341 pengunjung, Pojok Baca Digital (Pocadi) 1.391 kunjungan, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebanyak 193.158 kunjungan, serta Mobil Perpustakaan Keliling yang mencatat 138.611 pengunjung

“Kami terus memperluas akses layanan perpustakaan, baik melalui gedung layanan tetap maupun jemput bola ke masyarakat,” ujar Yusuf, Minggu (18/1).

Dia menambahkan layanan perpustakaan tersedia di dua lokasi utama, di Balai Pemuda dan di wilayah Rungkut.

Baca Juga: Dispusip Surabaya Usulkan Arsip Cak Kartolo Masuk Memori Kolektif Bangsa 2026

Pihaknya memaksimalkan layanan, supaya akses masyarakat terhadap bahan bacaan semakin merata.

“Capaian tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melebarkan akses layanan perpustakaan, baik melalui gedung layanan tetap maupun layanan jemput bola ke masyarakat,” jelas Yusuf. (mcr23/jpnn)