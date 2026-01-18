7 Perjalanan KA di Daop 8 Surabaya Dibatalkan Imbas Banjir di Pekalongan

JPNN.com

Minggu, 18 Januari 2026 – 18:00 WIB
Imbas banjir di Pekalongan, 528 penumpang KA dari wilayah Daop 8 Surabaya gagal diberangkatkan, Minggu (18/1). Foto: KAI Daop 8 Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak tujuh perjalanan kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya dibatalkan imbas banjir di Kabupaten Pekalongan hingga Minggu (18/1). KAI Daop 8 menyampaikan permintaan maaf.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono memerinci tujuh keberangkatan perjalanan KA antara lain 4 KA keberangkatan dari Stasiun Surabaya Pasar Turi, 1 KA keberangkatan dari Stasiun Malang dan 2 KA melintas di wilayah Daop 8 Surabaya.

Adapun tujuh keberangkatan KA tersebut yakni:

1. KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi-Gambir

2. KA Argo Anjasmoro relasi Surabaya Pasar Turi-Gambir

3. KA Ambarawa Ekspress relasi Surabaya Pasar Turi-Semarang Poncol

4.KA Matarmaja relasi Malang-Pasar Senen

5.KA Sembrani Tambahan relasi Surabaya Pasar Turi-Gambir

