Viral Video Curanmor di Ngawi, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Miliki Riwayat ODGJ

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah video memperlihatkan seorang pria diamankan warga di Kabupaten Ngawi viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, pria itu disebut sebagai terduga pelaku pencurian sepeda motor yang tertangkap basah oleh masyarakat.

Video amatir berdurasi singkat itu menampilkan suasana kerumunan warga di sekitar sebuah rumah. Terlihat pria tersebut digelandang sejumlah warga dan sempat melakukan perlawanan saat hendak dimasukkan ke dalam mobil ambulans sehingga proses evakuasi berlangsung cukup sulit.

Dalam video itu terdengar narasi berbahasa Jawa yang menyebut pria tersebut sebagai maling motor yang tertangkap di wilayah Baro. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Jumat siang (16/1) di Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi.

Kapolsek Pangkur AKP Nur Hidayat membenarkan adanya peristiwa tersebut. Dia mengatakan pihak kepolisian langsung turun ke lokasi setelah mendapat laporan dari masyarakat.

“Dari hasil penelusuran kami. Pria yang diamankan oleh masyarakat dalam video itu, punya riwayat gangguan jiwa. Hal tersebut dibuktikan dengan kartu rawat jalan di sebuah rumah sakit jiwa,” ungkap Nur.

Dia menjelaskan, pria dalam video viral tersebut diketahui bernama Joko Suseno warga Dusun Baro, Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi.

Baca Juga: Dua Curanmor di Surabaya Diciduk Polisi Saat Dorong Motor Hasil Curian

Terkait kronologi kejadian, Nur menyebut peristiwa bermula saat yang bersangkutan bepergian menggunakan sepeda motor miliknya. Namun di tengah perjalanan, kendaraan tersebut kehabisan bahan bakar.

“Mendadak yang bersangkutan mencoba membawa motor orang lain, dinyalakan tidak bisa, hingga didapat oleh warga kemudian diamankan ke balai desa,” kata dia.