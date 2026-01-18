VeriFuel, Inovasi Mahasiswa Ubaya untuk Pendeteksi Kemurnian BBM

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tiga mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Surabaya (FT Ubaya) berhasil menciptakan prototipe alat penguji kemurnian Bahan Bakar Minyak (BBM) berbasis Internet of Things (IoT).

Ketiga mahasiswa tersebut adalah Evan Nugroho, Christabel Audrey Theresya, dan Michael Ong. Inovasi yang mereka kembangkan diberi nama VeriFuel.

Perangkat VeriFuel bekerja dengan memanfaatkan dua indikator utama, yakni sensor gas dan sensor suhu. Hasil pengukuran disajikan secara real time dan dilengkapi dengan informasi lokasi akurat melalui teknologi Global Positioning System (GPS).

Baca Juga: Dokter RS Ubaya Beberkan Langkah Pertolongan Pertama Korban Kecelakaan

“Hasil pengukuran bisa dilihat langsung di perangkat maupun melalui aplikasi yang kami desain khusus,” kata Christabel, Sabtu (17/1).

Christabel menjelaskan, ide pembuatan VeriFuel berangkat dari keresahan masyarakat terkait dugaan penurunan kualitas BBM di pasaran. Selain itu, hingga kini belum tersedia alat verifikasi kualitas BBM yang bersifat preventif dan independen.

“VeriFuel menawarkan mekanisme verifikasi independen agar kualitas BBM dapat dicek sebelum digunakan oleh konsumen,” ujarnya.

Proses pengukuran menggunakan VeriFuel terbilang sederhana. Setelah perangkat dinyalakan, petugas cukup mengisi tabung di bagian bawah alat dengan BBM sebanyak 350–450 mililiter, lalu menutupnya agar sensor bekerja optimal.

Dalam waktu sekitar 10 detik, hasil pengukuran akan muncul pada layar OLED dengan indikator normal atau tidak normal. Karena terhubung dengan jaringan Wi-Fi, data pengukuran secara otomatis terkirim ke aplikasi petugas.