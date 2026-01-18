Cari Biawak, Pelajar di Jember Tenggelam Terseret Arus di Sungai Tanggul

jatim.jpnn.com, JEMBER - Seorang pelajar bernama Iqbal Khoirul Anwar (18) warga Desa Mojomulyo, terseret arus Sungai Tanggul di Desa Paseban, Kabupaten Jember, Sabtu (17/1) sore.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Edy Budi Susilo mengatakan peristiwa itu bermula saat korban bersama 13 orang temannya hendak mencari biawak di kawasan bantaran Sungai Tanggul, tepatnya di sebelah Jembatan Merah Putih Muara Baru.

“Korban bersama 13 orang temannya hendak mencari biawak ke Desa Paseban, tepatnya di sebelah Jembatan Merah Putih muara baru bantaran Sungai Tanggul," kata Edy.

Menurutnya, biawak tersebut sempat berhasil dilumpuhkan. Namun, saat berupaya menangkapnya di tengah sungai, korban diduga terpeleset dan tenggelam, lalu terseret derasnya arus Sungai Tanggul.

Sementara itu, teman-teman korban lainnya berhasil berenang ke tepi sungai.

"Setelah mendapat laporan kejadian tersebut, BPBD bersama tim gabungan melakukan pencarian dengan menyusuri Sungai Tanggul untuk mencari pelajar yang tenggelam dan terseret arus sungai tersebut," ujarnya

Namun hingga pukul 17.25 WIB, korban belum ditemukan. Operasi pencarian terpaksa dihentikan sementara karena kondisi mulai gelap dan hujan turun dengan intensitas cukup tinggi.

"Kegiatan operasi SAR dihentikan sementara karena hari sudah gelap dan pencarian akan dilanjutkan pada Minggu (18/1) pagi pukul 08.00 WIB. Mudah-mudahan korban segera ditemukan," kata Edy.