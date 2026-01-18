Bimtek Sekolah Rakyat Jatim, Prof Nuh Tekankan Kesetiaan Kepala Sekolah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan Jatim menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur yang digelar pada Jumat (16/1).

Dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai memimpin jalannya pembekalan materi yang disampaikan Prof Dr Ir Muhammad Nuh negarawan sekaligus pemikir konsep Sekolah Rakyat.

Bimtek itu turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jatim.

Dalam pemaparannya Prof Muhammad Nuh berpesan agar para kepala sekolah dan tenaga kependidikan mengutamakan nilai kesetiaan dalam memimpin Sekolah Rakyat.

“Nilai paling utama dalam mengurusi Sekolah Rakyat dan yang paling mahal itu adalah kesetiaan. Setia itu melebihi tanggung jawab dan tugas,” ujar Prof Nuh.

Mantan Menteri Pendidikan Nasional itu menegaskan kehadiran negara paling nyata adalah ketika anak-anak yang paling lemah tetap mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Menurut mantan Rektor ITS Surabaya itu, pendidikan merupakan satu-satunya instrumen paling beradab untuk memutus mata rantai kemiskinan dan ketidakberdayaan.

“Tidak ada ciptaan Tuhan yang percuma. Manusia adalah sebaik-baik ciptaan Tuhan. Setiap manusia memiliki keunikan, maka temukan keunikan itu sebagai modal sukses,” ucapnya.