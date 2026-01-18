Cuaca Membaik, Kapal Penyeberangan Jangkar ke Sumenep Kembali Berlayar

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Jangkar Situbondo, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur menyatakan aktivitas pelayaran lintas Situbondo–Madura kembali dibuka setelah sempat ditunda selama sepekan akibat cuaca buruk.

Pengawas Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Jangkar Situbondo BPTD Kelas II Jatim Abdul Hamid mengatakan cuaca di perairan Kabupaten Sumenep, Madura, mulai membaik sehingga kapal kembali diizinkan berlayar.

"Mulai hari ini aktivitas pelayaran di penyeberangan Pelabuhan Jangkar ke beberapa kepulauan di Kabupaten Sumenep, Madura, karena cuaca sudah mulai membaik," kata Hamid, Sabtu (17/1).

Dia menjelaskan KMP Dharma Kartika yang tertahan di Pelabuhan Jangkar sejak 10 Januari 2026 akhirnya diizinkan berlayar seiring kondisi gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Sumenep yang mulai landai.

Sekitar pukul 08.50 WIB, KMP Dharma Kartika bertolak menuju Pulau Raas, Kabupaten Sumenep, dengan membawa 222 penumpang, termasuk 10 balita.

Pada hari yang sama, KMP Munggiyango Hulalo dengan rute Jangkar–Kalianget juga mendapatkan izin berlayar pada pukul 10.18 WIB dengan mengangkut 69 penumpang, termasuk tiga balita.

"Pada pukul 15.28 WIB, KMP Trimas Laila juga bertolak dari Pelabuhan Jangkar menuju Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), membawa 36 orang penumpang dan sejumlah truk logistik," ujar Hamid.

Sementara itu, KMP Wicitra Dharma I yang sempat tertahan di Pulau Sapudi selama sepekan juga telah diizinkan berlayar dan tiba di Pelabuhan Jangkar sekitar pukul 17.05 WIB.