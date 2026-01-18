BPBD Evakuasi Tujuh Motor Wisatawan yang Tenggelam di Telaga Sarangan

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Petugas gabungan BPBD dan Polres Magetan mengevakuasi tujuh unit sepeda motor milik wisatawan yang tenggelam ke Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan setelah talud dan jalan di kawasan wisata tersebut mengalami longsor.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Magetan Cahaya Wijaya mengatakan longsor terjadi secara tiba-tiba dan mengakibatkan delapan sepeda motor serta tiga orang wisatawan sempat terseret material longsor.

“Dari delapan motor itu, satu unit tersangkut di area tebing dan sudah berhasil diangkat. Sementara tujuh unit kendaraan lainnya tercebur ke telaga,” kata Cahaya, Sabtu (17/1).

Beruntung, tiga wisatawan yang sempat terseret tidak sampai tercebur ke telaga dan langsung diamankan ke pos polisi terdekat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Proses evakuasi kendaraan dilakukan oleh tim terpadu yang melibatkan BPBD Magetan, lifeguard Dinas Pariwisata, personel Polsek Plaosan dan Polres Magetan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, sukarelawan, serta warga sekitar.

Cahaya menjelaskan longsor terjadi pada talud dan jalan lingkar Telaga Sarangan sisi selatan. Panjang longsoran mencapai sekitar 70 meter dengan lebar dua meter dan tinggi tebing sekitar sembilan meter.

Motor-motor yang tenggelam tersebut diketahui milik wisatawan yang sedang diparkir di dekat lokasi longsor. Saat kejadian, kawasan wisata Telaga Sarangan masih dipadati pengunjung.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Namun, kami mengimbau wisatawan untuk lebih waspada karena lokasi ini sebelumnya juga pernah mengalami longsor,” ujarnya.