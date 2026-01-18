JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Longsor Mendadak di Tepi Telaga Sarangan Magetan, 7 Motor Wisatawan Tenggelam

Longsor Mendadak di Tepi Telaga Sarangan Magetan, 7 Motor Wisatawan Tenggelam

Minggu, 18 Januari 2026 – 10:35 WIB
Longsor Mendadak di Tepi Telaga Sarangan Magetan, 7 Motor Wisatawan Tenggelam - JPNN.com Jatim
Tepi Telaga Sarangan Magetan tiba-tiba longsor, Sabtu (17/1) pagi. Tujuh sepeda motor tercebur. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Suasana wisata di kawasan Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan mendadak menjadi kepanikan setelah tebing di sekitar lokasi mengalami longsor pada Sabtu (17/6).

Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah sepeda motor milik wisatawan terseret material tanah hingga jatuh ke dalam telaga.

Insiden terjadi sekitar pukul 10.45 WIB, saat kawasan wisata sedang ramai dikunjungi pelancong. Tanah di sisi jalan tiba-tiba ambrol dan menyeret kendaraan yang sedang terparkir di tepi jalur wisata.

Baca Juga:

Selain sepeda motor, beberapa perlengkapan pengunjung seperti helm turut terbawa longsoran. Sejumlah orang sempat terseret, namun berhasil menyelamatkan diri dan dievakuasi tanpa mengalami luka serius.

Salah seorang wisatawan Rico Ardana mengatakan kejadian tersebut berlangsung sangat cepat. Dia bersama rombongannya baru saja berhenti sejenak untuk beristirahat dan berfoto sebelum longsor terjadi.

“Baru berhenti sebentar, belum sampai lima menit, tiba-tiba tanah langsung runtuh. Tidak ada tanda apa pun sebelumnya,” ujarnya.

Baca Juga:

Rico menambahkan saat kejadian kondisi sekitar cukup padat karena banyak pengunjung yang juga berhenti di lokasi tersebut. Akibat longsor itu, beberapa sepeda motor dari berbagai rombongan ikut terdampak.

“Dari rombongan kami ada empat motor Yamaha Aerox dan satu Yamaha NMAX. Selain itu ada juga motor jenis Honda GL dan satu motor lain milik pengunjung berbeda,” jelasnya.

Cerita wisatawan saat insiden longsor mendadak yang terjadi di tepi Telaga Sarangan Magetan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Magetan Telaga Sarangan Telaga Sarangan Magetan longsor telaga sarangan tepi telaga sarangan longsor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU