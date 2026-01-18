Longsor Mendadak di Tepi Telaga Sarangan Magetan, 7 Motor Wisatawan Tenggelam

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Suasana wisata di kawasan Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan mendadak menjadi kepanikan setelah tebing di sekitar lokasi mengalami longsor pada Sabtu (17/6).

Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah sepeda motor milik wisatawan terseret material tanah hingga jatuh ke dalam telaga.

Insiden terjadi sekitar pukul 10.45 WIB, saat kawasan wisata sedang ramai dikunjungi pelancong. Tanah di sisi jalan tiba-tiba ambrol dan menyeret kendaraan yang sedang terparkir di tepi jalur wisata.

Selain sepeda motor, beberapa perlengkapan pengunjung seperti helm turut terbawa longsoran. Sejumlah orang sempat terseret, namun berhasil menyelamatkan diri dan dievakuasi tanpa mengalami luka serius.

Salah seorang wisatawan Rico Ardana mengatakan kejadian tersebut berlangsung sangat cepat. Dia bersama rombongannya baru saja berhenti sejenak untuk beristirahat dan berfoto sebelum longsor terjadi.

“Baru berhenti sebentar, belum sampai lima menit, tiba-tiba tanah langsung runtuh. Tidak ada tanda apa pun sebelumnya,” ujarnya.

Rico menambahkan saat kejadian kondisi sekitar cukup padat karena banyak pengunjung yang juga berhenti di lokasi tersebut. Akibat longsor itu, beberapa sepeda motor dari berbagai rombongan ikut terdampak.

“Dari rombongan kami ada empat motor Yamaha Aerox dan satu Yamaha NMAX. Selain itu ada juga motor jenis Honda GL dan satu motor lain milik pengunjung berbeda,” jelasnya.