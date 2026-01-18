JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Berawan Hingga Gerimis di Sejumlah Kawasan

Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Berawan Hingga Gerimis di Sejumlah Kawasan

Minggu, 18 Januari 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Berawan Hingga Gerimis di Sejumlah Kawasan - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (18/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berangin.

Baca Juga:

Malamnya berangin di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Dampit, Dau, Karangploso, Kasembon, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pakis, Pakisaji, Pujon, Singosari, Tajinan, Turen, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore Bantur, Gedangan, Kalipare, Kromengan, Ngajum, Pagak, Pagelaran, Sumberpucung, Tajinan, Tumpang, dan Wonosari berawan dan berangin. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kota dan kabupaten.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU