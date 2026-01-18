Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Berawan Hingga Gerimis di Sejumlah Kawasan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (18/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berangin.

Malamnya berangin di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Dampit, Dau, Karangploso, Kasembon, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pakis, Pakisaji, Pujon, Singosari, Tajinan, Turen, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore Bantur, Gedangan, Kalipare, Kromengan, Ngajum, Pagak, Pagelaran, Sumberpucung, Tajinan, Tumpang, dan Wonosari berawan dan berangin. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.