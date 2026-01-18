Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Sore Bakal Gerimis, Siap-Siap Mantel

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (18/1).

Paginya Gunung Anyar dan Rungkut berawan dan berangin. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-29 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 43-46 kilometer per jam.

