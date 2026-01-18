PDIP dan Rocky Gerung Tanam Mangrove di Gunung Anyar untuk Mitigasi Bencana

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PDI Perjuangan bersama akademisi Rocky Gerung menggelar kegiatan penanaman pohon mangrove di kawasan Mangrove Gunung Anyar, Surabaya, Sabtu (17/1).

Aksi ini dilakukan sebagai upaya menjaga lingkungan sekaligus mencegah potensi bencana alam, seperti banjir dan abrasi.

Sejumlah tokoh PDI Perjuangan tampak hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, mantan Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.

Baca Juga: Gerakan Pemuda Sampang Protes ke Bupati Soal Hinaan Rocky Gerung Kepada Jokowi

Selain menanam mangrove, rombongan juga mengikuti rangkaian kegiatan lain di Surabaya.

Rocky Gerung mengatakan penanaman pohon mangrove bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, langkah tersebut merupakan simbol perlawanan terhadap kerusakan lingkungan yang dipicu oleh keserakahan manusia.

“Membersihkan paru-paru Surabaya yang dikotori oleh keserakahan, ya keserakahan sebut aja kerakusan ekonomi itu dan itu yang membuat kita harus berkayak bahwa suatu waktu Surabaya akan diingat sebagai kota yang telah menyumbang banyak untuk penghijauan bumi,” kata Rocky kepada wartawan di Mangrove Gunung Anyar, Sabtu (17/1).

Rocky juga menyampaikan gagasannya terkait pengembangan Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar. Dia mengusulkan agar kawasan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai lokasi pernikahan dengan konsep tanggung jawab ekologis.

“Kami bikin syarat, yang menikah di sini, pengantin pria harus menanam pohon, pengantin perempuan harus menyiram setiap minggu, dan kalau bercerai, dua-duanya harus menambah dua kali lipat, supaya ada tugas ekologi dari pasangan-pasangan yang hendak memelihara rumah tangga karena memelihara rumah tangga sama dengan memelihara bumi. Bumi adalah rumah tangga untuk manusia,” jelasnya.