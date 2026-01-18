Cuaca Jawa Timur 18 Januari 2026, Pagi-Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (18/1).

Paginya Blitar, Kota Blitar, Kota Madiun, Madiun, Malang, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, dan Tulungagung berawan. Wilayah lainnya hujan ringan atau gerimis.

Siangnya Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Madiun, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, dan Sumenep berawan dan berangin. Wilayah lainnya gerimis.

Sorenya gerimis masih mengguyur Bondowoso. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Bondowoso, Kota Batu, dan Pacitan. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-46 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)