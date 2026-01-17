Bebiotic Resmi Hadir di Surabaya Lewat Kerja Sama dengan Cilubaa Baby Store

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Brand skincare bayi dan anak Bebiotic hadir di Surabaya melalui kerja sama dengan Cilubaa Baby Store.

Bebiotic merupakan brand di bawah naungan J99 Corp milik pasangan pengusaha Shandy Purnamasari dan Gilang Widya Pramana. Brand ini pertama kali diluncurkan pada pertengahan 2025 yang fokus menghadirkan produk perawatan kulit bayi dan anak yang aman serta berbasis ilmiah.

Founder Bebiotic Shandy Purnamasari mengatakan kehadiran Bebiotic di Cilubaa Baby Surabaya menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan produk sekaligus mendekatkan brand dengan para orang tua di Jawa Timur.

Baca Juga: Brand Lokal Moell Bawa Skincare Anak Indonesia ke Panggung Internasional

“Bebiotic lahir dari pengalaman saya sebagai seorang ibu yang memahami betul betapa sensitifnya kulit bayi dan anak. Terlebih Surabaya memiliki cuaca yang cenderung panas,” ujar Shandy saat pembukaan Cilubaa Baby Store di Tenggilis, Sabtu (17/1).

Shandy menuturkan melalui Bebiotic, pihaknya menghadirkan rangkaian perawatan kulit yang lembut dan diformulasikan secara scientific

“Dengan Tribiotic Formula dan Barrier Support Technology agar kulit anak tetap sehat dan terlindungi,” kata dia.

Baca Juga: Moell Jadi Skincare Anak Indonesia Pertama yang Go International

Dia menambahkan kolaborasi dengan Cilubaa Baby Store merupakan bagian dari komitmen Bebiotic untuk mendukung perawatan kulit anak sejak dini dengan produk yang aman dan nyaman untuk penggunaan harian.

Sementara itu, Gilang Widya Pramana menilai pasar perawatan bayi dan anak memiliki potensi besar dan terus bertumbuh. Menurutnya, para orang tua kini semakin selektif dalam memilih produk, terutama terkait kandungan dan keamanan.