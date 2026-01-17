Data Dispendukcapil Surabaya Diduga Bocor dan Viral, Pemkot Respons Begini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menegaskan kabar dugaan kebocoran data kependudukan pada situs resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi tidak benar alias hoaks.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan data yang muncul di laman resmi tersebut bukan kebocoran, melainkan bagian dari langkah penertiban administrasi kependudukan warga.

“Data yang ditampilkan itu bukan hasil kebocoran. Itu adalah data tahun 2024 terkait warga yang tidak ditemukan saat petugas kelurahan melakukan jemput bola, bahkan sampai Juni 2024 domisilinya belum diketahui,” ujar Eddy, Jumat (16/1).

Dia menyebutkan publikasi data tersebut bertujuan agar warga yang bersangkutan mengetahui status administrasinya dan segera datang ke kantor kelurahan untuk melakukan klarifikasi keberadaan.

“Langkah ini kami lakukan supaya yang bersangkutan melihat dan segera melakukan konfirmasi alamat tinggalnya,” jelasnya

Eddy menegaskan Pemkot Surabaya tetap menjamin keamanan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) seluruh warga.

Dia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar tanpa klarifikasi resmi.

“Masyarakat kami imbau tetap tenang dan tidak mudah percaya pada isu-isu yang belum tentu benar,” tuturnya. (mcr23/jpnn)