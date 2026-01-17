JPNN.com

Sabtu, 17 Januari 2026 – 10:35 WIB
Pemkot Surabaya Siapkan Pusat Pembinaan Sepak Bola Usia Dini di Lapangan Karanggayam - JPNN.com Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau langsung Lapangan Karanggayam dan lokasi wisma pendukung, Kamis (15/1). Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya memastikan pembangunan Lapangan Karanggayam di kawasan Tambaksari telah tuntas.

Lapangan yang berada di sisi Gelora 10 Nopember (G10N) itu diproyeksikan menjadi pusat pembinaan sepak bola usia dini hingga remaja secara berkelanjutan di Kota Pahlawan.

Kepastian tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau langsung Lapangan Karanggayam dan lokasi wisma pendukung, Kamis (15/1). Dia menyebut kondisi lapangan kini telah berubah total dibandingkan sebelumnya.

“Alhamdulillah Lapangan Karanggayam yang dulu seperti hutan sekarang sudah selesai pembangunannya. Tinggal melanjutkan pembangunan mess (wisma), ruang ganti, serta toilet yang berada di sekitar lapangan,” ujar Eri.

Menurutnya, kawasan Karanggayam tidak lagi difungsikan sekadar sebagai fasilitas olahraga, melainkan akan dikembangkan menjadi pusat pembinaan sepak bola usia dini yang terintegrasi.

Skema pembinaan tersebut menyasar pelajar dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK yang diseleksi melalui berbagai kompetisi yang digelar Pemkot Surabaya.

“Nanti anak-anak terbaik dari pertandingan tingkat kampung hingga antar kampung akan kita kumpulkan di sini, kemudian mendapatkan coaching clinic bersama pemain-pemain Persebaya,” jelasnya.

Eri menegaskan, pola pembinaan akan dibuat berjenjang agar talenta muda Surabaya memiliki jalur pengembangan yang jelas dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemain muda tidak berhenti hanya di kompetisi lokal.

