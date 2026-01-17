JPNN.com

Sabtu, 17 Januari 2026 – 09:34 WIB
Wisma Karanggayam Dijadikan Ikon Sepak Bola Surabaya, Pemkot Libatkan Persebaya & Bonek - JPNN.com Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau lapangan Karanggayam. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan Wisma Karanggayam akan dikembangkan sebagai ikon sepak bola Surabaya yang tak terpisahkan dari Persebaya dan suporter Bonek.

Kawasan tersebut dirancang tidak hanya sebagai pusat latihan, tetapi juga simbol kebanggaan arek-arek Surabaya.

"Mess Karanggayam ini bukan lagi tempat yang tidak terawat, tetapi akan menjadi tempat pembinaan arek-arek Surabaya sekaligus ikonnya Persebaya dan Bonek,” kata Eri saat meninjau lokasi pembangunan, Kamis (15/1).

Dia mengungkapkan Pemkot Surabaya akan mengembangkan Wisma Karanggayam sebagai pusat pelatihan menyeluruh, mulai dari coaching clinic hingga pembentukan fisik pemain muda.

Selain itu, fasilitas pendukung seperti tribun penonton portable juga akan disiapkan.

“Nantinya ada tribun portable yang bisa dipasang dan dilepas saat latihan, sehingga masyarakat bisa menyaksikan proses pembinaan tanpa mengganggu aktivitas di lapangan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Eri juga berencana menjadikan Wisma Karanggayam sebagai ruang dokumentasi sejarah Persebaya dan Bonek.

Di kawasan tersebut akan ditampilkan perjalanan Persebaya meraih prestasi hingga kisah perjuangan dan loyalitas Bonek dari masa ke masa.

Wisma Karanggayam akan diproyeksikan menjadi ikon sepak bola dan ekonomi warga Surabaya.
